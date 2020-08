Coronavirus, “cluster Savona praticamente esaurito”. Ma sono 13 i nuovi positivi in Liguria

Liguria. Buone e cattive nuove sul fronte Coronavirus in Liguria. Si evincono chiaramente dal bollettino e dalle comunicazioni di Alisa-Ministero. Stando a quanto riferito, il “cluster di Savona sarebbe praticamente esaurito”, ma sono comunque ben 13 i nuovi casi di positività in Regione nelle ultime 24h.

I 13 nuovi positivi di oggi si riferiscono: 1 ASL 1 ospite RSA; 3 ASL 2 (2 sono contatti di casi confermati e 1 è caso isolato); 9 ASL 3 (4 contatti di caso, 1 ospite RSA, 4 da attività di monitoraggio sanitario sulla popolazione).

In totale sono 1.150 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti). Sono 10 in più di ieri. I casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) sono in tutto 10.263 e cioè 13 più di ieri. I casi positivi individuati da test di screening sono in tutto 1.329, e cioè 4 più di ieri. Il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici si attesta su 8.934 e cioè 9 più di ieri.

In totale sono stati effettuati 196.917 tamponi e cioè 1.575 più di ieri. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 20 e cioè 2 più di ieri. Nessun ricoverato, invece, in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 190, cioè 1 più di ieri. Il totale dei guariti, con due test negativi consecutivi, è di 7.545 e cioè 3 in più di ieri. I deceduti sono 1.568, dato invariato. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 658.

I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 134, dato invariato. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 4, dato invariato. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 133 (1 in meno di ieri).