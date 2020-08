Coronavirus, boom di contagi: in Liguria 26 nuovi positivi, la metà per una grigliata nel savonese

Liguria. Sono 26 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria rispetto a ieri. Lo ha annunciato il presidente ligure Giovanni Toti anticipando il bollettino quotidiano durante una diretta Facebook.

Secondo quanto ha riferito il governatore, circa la metà dei contagiati è legato a un cluster localizzato nel savonese, una grigliata alla quale hanno partecipato “molti dipendenti di strutture socio-sanitarie di nazionalità ecuadoriana, dove c’era un positivo che ha contagiato molte persone”.

Tra gli altri nuovi positivi, due sono nello spezzino e sono tornati da una vacanza a Corfù, altri due sono stranieri di ritorno da Paesi a rischio, mentre dalle attività di screening sono stati tracciati 3 nuovi positivi nel Savonese, 2 nel Genovesato, uno nell’Imperise.

L’indice di contagiosità R con zero è “lievemente sceso ed è intorno a 1 da molte settimane, quindi non c’è alcun allarme”, ha detto Toti. Gli ospedalizzati sono 2 meno di ieri, per un totale di 19 in tutta la Liguria, di cui 2 persone in terapia intensiva.

“L’aumento dei contagi – ha continuato il presidente – non si sta ripercuotendo sul nostro sistema sanitario che è perfettamente in grado di rispondere. Non c’è alcuna pressione su pronto soccorso, malattie infettive e terapie intensive. Bisogna rispettare le regole perché tutto questo continui così e questo dipende solamente da noi”.