Coronavirus, 9 i nuovi contagi in Liguria: sale anche il numero degli ospedalizzati

Liguria. Sono 9 i nuovi contagi, nelle ultime 24 ore, in Liguria in relazione all’emergenza Coronavirus e torna a salire (+3) anche il numero degli ospedalizzati. È quanto si evince dal bollettino e dalle comunicazioni di Alisa-Ministero.

I nove nuovi positivi di oggi sono così ripartiti: 1 nella Asl 1 Imperiese (attività di screening); 1 nella Asl 2 Savonese (attività di screening); 5 nella Asl 3 Genovese ( 3 contatti di casi confermati, 2 da attività di screening); 2 nella Asl 5 Spezzina (1 è caso di contatto confermato, 1 attività di screening).

In totale sono 1.152 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti). Sono 2 in più di ieri. I casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) sono in tutto 10.272 e cioè 9 più di ieri. I casi positivi individuati da test di screening sono in tutto 1.332, e cioè 3 più di ieri. Il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici si attesta su 8.940 e cioè 6 più di ieri.

In totale sono stati effettuati 198.244 tamponi e cioè 1.327 più di ieri. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 23 e cioè 3 più di ieri, con un ricovero in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 193, cioè 3 più di ieri. Il totale dei guariti, con due test negativi consecutivi, è di 7.552 e cioè 7 in più di ieri. I deceduti sono 1.568, dato invariato. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 712.

I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 133 (+1). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 4, dato invariato. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 143 (10 più di ieri).