Coppia di cetacei “in visita” al porto di Vado Ligure

Vado Ligure. Altro spettacolare avvistamento nei mari del savonese.

Una coppia di cetacei di lunghezza superiore ai 6 metri si è aggirata nel porto di Vado Ligure. I mammiferi marini sono apparsi domenica 2 agosto intorno alle ore 9.00 del mattino.

I due cetacei hanno fortunatamente guadagnato il mare aperto dopo circa 5 minuti.

I cetacei sono ormai una presenza costante nei tratti di mare del savonese, in particolre nel Santuario Pelagos: uno spettacolo per tanti diportisti e anche per i fortunati turisti che nelle escursioni in mare riescono ad avvistare e ammirare splendidi esemplari di mammiferi marini.