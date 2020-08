Controlli a tappeto nei boschi savonesi: 33 sanzioni

Entroterra. Con la fine della stagione silvana le stazioni Carabinieri Forestale hanno intensificato i controlli nei boschi della provincia. Le verifiche si sono concentrate soprattutto sulle proprietà pubbliche e nelle aree più sensibili dal punto di vista naturalistico, per le quali spesso sono stati previsti speciali vincoli di tutela, quali, ad esempio, quelli legati alla normativa comunitaria “Rete Natura 2000”.

Durante i controlli sono stati accertati tagli eseguiti non correttamente, per cui si è proceduto, sia amministrativamente, a volte anche penalmente, per: eccessivo prelievo di legname, soprattutto per le specie pregiate di faggio e quercia, realizzazione irregolare di viabilità forestale e mancato sgombero della legna e delle ramaglie entro i termini previsti.

Sono stati 162 i controlli fino ad oggi effettuati.

Le sanzioni amministrative elevate per violazione alla legge forestale sono 33 per un importo di oltre 36.950 euro.