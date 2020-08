Confermato il Salone Nautico di Genova: si terrà dall’1 al 6 ottobre

Liguria. Confermato lo svolgimento del Salone Nautico Internazionale di Genova dall’1 al 6 ottobre 2020. Si è svolta oggi pomeriggio, negli uffici della Regione Liguria, la riunione tra il presidente della Regione Liguria, il presidente di Confindustria Nautica e il sindaco di Genova.

Nell’incontro si è ribadita la congiunta e totale volontà di effettuare il Salone Nautico Internazionale nelle date stabilite. Tutti i presenti hanno convenuto che la situazione sanitaria a Genova e in Liguria consenta di svolgere in sicurezza l’iniziativa.

Confindustria Nautica ha ribadito l’importanza della manifestazione, indispensabile per il rilancio e la ripartenza di un settore come quello nautico che è strategico per l’economia nazionale e che ha subito ingenti danni a causa del lockdown.

Le istituzioni hanno confermato a Confindustria Nautica tutta la collaborazione possibile in termini di strutture e personale per garantire lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza.

I dettagli dell’evento saranno resi noti nella conferenza stampa di presentazione che si terrà il 16 settembre.