Confabitare: chi siamo

Confabitare è un’associazione nata a Bologna nel Novembre 2009 ed oggi attiva .

Guidata da Alberto Zanni, con l’incarico di Presidente Nazionale, Confabitare vuole non solo offrire una serie di servizi ai propri associati, legati alla gestione della proprietà immobiliare, garantendo assistenza in materia legale, tecnica, tributaria, amministrativa, contrattuale, sindacale, ma vuole soprattutto essere il punto di riferimento e l’interlocutore principale nei confronti delle Autorità e delle Istituzioni per discutere di tutte le problematiche legate al mondo della casa e dell’abitare. Fra gli impegni più importanti il confronto sui temi del piano del traffico, dell’inquinamento, delle barriere architettoniche, della pressione fiscale sugli immobili, del degrado urbano.

Sul territorio di Savona e provincia Confabitare è attiva dal marzo del 2018: qui l’associazione a tutela della proprietà immobiliare riunisce tutti coloro che vogliono che venga tutelato il diritto di proprietà nella piena valorizzazione della funzione sociale che a questa viene attribuita.

Presso la sede savonese, diretta da Roberto Giannecchini nella qualità di presidente provinciale, è attivo un servizio di consulenza – contrattualistica, legale, amministrativa e fiscale – per aiutare tutti gli iscritti nella risoluzione di problematiche legate all’abitare, sia in casa che in condominio.