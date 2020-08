Con “Sogno di una notte di mezza estate” i Verdi si aggiudicano la “Festa dei Colori” di Alassio

Alassio. Un lungo e articolato post per sancire il vincitore di questa particolarissima edizione de la Festa dei Colori e per tutti i ringraziamenti del caso. Così il Comitato “La Festa dei Colori” e il Consorzio “Un Mare di Shopping” hanno annunciato che sono i Verdi con “Sogno di una notte di mezza estate” ad aggiudicarsi il contest via social media.

“Se la tradizionale Festa dei Colori, intesa come l’abbiamo sempre potuta vivere e vedere, ha ceduto il passo alle normative in tema di distanziamento sociale ed emergenza sanitaria, lo spirito che la anima – spiegano gli organizzatori -, quello assolutamente no! I sette colori che dipingono i sette rioni alassini hanno infatti lanciato un contest, sette i costumi, uno per ogni colore che ognuno ha realizzato e fotografato, su scenografie splendide e suggestive che solo Alassio può offrire. Le immagini di questi costumi sono state pubblicate sugli account facebook e instagram di VisitAlassio e sono state votate con i like e i cuori dei differenti social”.

“Un solo costume per ogni colore – proseguono gli organizzatori – ma è stato tutto davvero splendido. Ogni rione ci ha messo tutta la sua fantasia, anima ed energia. Abbiamo voluto esserci, anche quest’anno, nonostante tutto e raccontare la nostra passione e, più che mai, la nostra voglia di vivere a colori”.

I Bianchi con “Gotham City – La città del bene e del male”, i Viola con “Africa – Le Radici”, i Blu con “Las vegas – Ciò che accade a Las Vegas, resta a Las Vegas”, i Verdi con “Sogno di una notte di mezza estate – l’Incontro tra incanto e realtà”, i Gialli con “Polvere di Stelle – gli astri i sogni e le stelle di Hollywood”, gli Arancioni con “India – …tra spiritualità e Bollywood” e i Rossi con “Steampunk – Un immaginario fantascientifico” ognuno ha espresso al meglio il proprio tema e tutti hanno contribuito a uno straordinario successo social determinando oltre 65mila reazioni.

Nei prossimi giorni gli autori e le autrici delle Stories Instagram che hanno ricevuto maggiori riscontri saranno contattati dal Consorzio Alassio un Mare di Shopping che provvederà a consegnare a chi le ha realizzate un coloratissimo zainetto.

“Alassio un Mare di Shopping e il Comitato la Festa dei Colori – si legge nei ringraziamenti – vogliono ringraziare per avere reso possibile questo progetto: l’Amministrazione comunale tutta, con un ringraziamento speciale al Presidente del Consiglio e delegato alle Manifestazioni Massimo Parodi e la Delegata alla Cultura Paola Cassarino per la disponibilità dei siti di interesse culturale; VisitAlassio per averci ospitato sui loro social, il Personale dell’Ufficio Turismo, dello IAT e dell’Ufficio Comunicazione per la collaborazione e l’immenso sostegno, Marcella Fiore per la stupenda grafica, Villa La Pergola e i Giardini di Villa della Pergola, Essere Yoga e Benessere, Alassio Summer Town, Marco Dottore, il Grand Hotel di Alassio, l’Ubrecche American Bar, il Caffè Roma Alassio, il Ristorante Papei Da Turta, il Ristorante La Crocetta, la Boutique Spinnaker, l’Hanbury Tennis Club, la Residenza Casa Al Mare, Barbara Testa, lo Studio Rodriguez, la Famiglia Berrino e, per la coorganizzazione del Saldinbanco l’Assessore al Commercio, Fabio Macheda e l’Ufficio Commercio. Un Ringraziamento speciale a chi ha confezionato i costumi, a chi si è voluto alzare prestissimo al mattino per posare in giro per tutta Alassio dedicandosi con il cuore. Un ringraziamento al quadrato ai ragazzi di Un Mondo Di Colori che oltre a essere dei grandi professionisti della fotografia sono grandi persone di immensa disponibilità. Speriamo di non esserci dimenticati nessuno, ma sicuramente dobbiamo ancora ringraziare Alassio che con la sua Storia, la sua bellezza, la sua vita, la sua collina, il suo mare, la sua cucina, la sua arte che fa innamorare tutti”.

“Il lungo elenco di attività, persone, associazioni, professionisti e volontari coinvolti – aggiungono dall’Amministrazione Comunale – la dice lunga sulla partecipazione della città, il desiderio di esserci e di costruire insieme. Ora l’appuntamento è lanciato: a luglio 2021 la Festa tornerà in strada ma nel frattempo continuerà ancora su Instagram con ulteriori nuove immagini. Alassio è a Colori tutto l’anno”.