Con l’aiuto di un complice deruba una donna nel parcheggio del supermercato: denunciato

Savona. Con l’aiuto di un complice ha rubato la borsetta di una donna che stava caricando la spesa in auto il 36enne algerino che i poliziotti della Squadra Volanti della Questura di Savona hanno denunciato all’autorità giudiziaria con le accuse di furto aggravato in concorso e violazione delle norme sul soggiorno in Italia.

Due giorni fa una pattuglia era intervenuta nei pressi di un supermercato della città per un furto appena avvenuto: una donna stava caricando in auto la spesa quando è stata distratta da un uomo che necessitava di un’informazione; in realtà si trattava di un malintenzionato, che distraendo la donna ha consentito al complice di sottrarle la borsa.

Nel corso di un controllo sull’arenile di piazzale Eroi dei Due Mondi, ieri mattina gli agenti hanno incrociato un individuo che corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima. Lo straniero è stato quindi individuato e fermato l’uomo. Dopo i necessari accertamenti e riscontri, è stato denunciato alla magistratura. Sono in corso ulteriori indagini per risalire all’identità del complice.

Infine, un altro cittadino straniero (che al momento del controllo era insieme al denunciato me era estraneo all’episodio di furto) è stato anch’egli segnalato all’autorità giudiziar per violazione della normativa sull’immigrazione.