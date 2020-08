Comune di Alassio, attivo il servizio di prenotazioni online

Alassio. Da qualche giorno sul sito internet del Comune di Alassio è attiva la sezione “Prenotazioni Online” raggiungibile dall’homepage o tramite questo link. In tal modo, il cittadino può richiedere appuntamenti agli Uffici (al momento gli sportelli dell’edilizia, della polizia municipale, del cimiteriale e sinistri e assicurazioni) direttamente dal web.

“La gestione e l’incentivazione degli appuntamenti – spiega il vice sindaco Angelo Galtieri – si colloca tra le misure adottate dall’Ente per ridurre il più possibile gli accessi concomitanti del pubblico agli sportelli, nell’ambito della prevenzione al Covid_19, e far risparmiare tempo all’utenza, eliminando inutili code: due principi, quello della salvaguardia della salute pubblica e della riduzione dell’attesa per l’utenza, che si concretizzano grazie all’applicazione delle tecnologie informatiche ai processi lavorativi.

“​A breve, a regime – gli fa eco l’Assessore all’Informatica Giacomo Battaglia – saranno attivi circa una quindicina di servizi, raggiungibili on line, senza quindi la necessità di recarsi presso gli uffici comunali. Nel frattempo accedere al servizio di prenotazione, è davvero semplice attraverso questo link. Stabilire un contatto preventivo con l’utenza, mediante e-mail o telefono, permette inoltre di organizzare l’incontro con l’ufficio, verificando eventualmente la documentazione che dovesse essere necessario portare con sé all’appuntamento, evitando ulteriori incontri per integrazioni varie.​”

“In fase di prenotazione – spiegano dall’ufficio informatica del Comune di Alassio – il cittadino fornisce infatti i propri contatti e, sulla base di un calendario aggiornato in tempo reale, sceglie l’orario più consono alle proprie esigenze per fissare l’incontro con i dipendenti comunali.