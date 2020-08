Compiono due furti nel giro di poche ore: coppia di ladri denunciata dalla Polizia di Stato

Savona. Avevano colpito due volte nel giro di poche ore i due cittadini stranieri che la notte scorsa sono stati individuati e denunciati dai poliziotti della Squadra Volante della Questura di Savona per il reato di furto aggravato. I due devono anche rispondere di violazione della normativa sull’immigrazione.

Il primo episodio è avvenuto in serata in centro città e riguarda un borseggio ai danni di un uomo all’interno di un esercizio commerciale. L’altro episodio, invece, è avvenuto sul lungomare alle 3 di notte. In questo secondo caso i due si sono resi protagonisti di un furto con strappo di una collanina ai danni di un ragazzo.

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha realizzato un servizio straordinario di prevenzione sul territorio di Savona. Al servizio hanno preso parte i poliziotti delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine, specializzati in controllo del territorio.

Nel corso dell’attività (che ha interessato diverse zone della città tra le quali l’area della stazione ferroviaria, piazza del Popolo, piazza delle Nazioni, i giardini di via delle Trincee e di piazza Leopardi) sono stati realizzati diversi posti di controllo, identificate una cinquantina di persone, controllati diversi veicoli.

I servizi proseguiranno nei prossimi giorni anche in altre zone della provincia.