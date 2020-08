Colloquio Conte-Sansa, la replica: “Toti scopre la morale dopo le sghignazzate con Autostrade e le passerelle?”

Liguria. “Dopo le sghignazzate con il manager di Autostrade Castellucci, dopo aver accompagnato sul ponte Salvini per un set di selfie, dopo aver partecipato, incollato alla giacca di Bucci, a tutte le inaugurazioni possibili, dai piloni alle gettate di cemento, dopo essere salito, oggi, sul palco davanti ai parenti delle vittime nonostante il suo status di candidato, dopo essersi fermato a fare l’immancabile passerella con i giornalisti, ora Toti scopre la questione morale nei confronti del premier Conte e di Ferruccio Sansa per un incontro privato deciso dal presidente del Consiglio sulla via del ritorno in aeroporto”.

Così Marco Preve, candidato della Lista Sansa sulle parole di Giovanni Toti circa l’incontro tra Ferruccio Sansa e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

“Un colloquio su temi non politici ma concreti, richiesto da Ferruccio Sansa per ottenere dal Governo un’attenzione ancora maggiore ai problemi della Liguria”.

“Quelli lasciati irrisolti da Toti…” conclude.