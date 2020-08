Sanremo. Wout Van Aert ha vinto l’edizione numero 111 della Milano – Sanremo. Il giovane belga, che si era già aggiudicato sabato scorso la Strade Bianche, sul traguardo della Riviera ha anticipato allo sprint il francese Julian Alaphilippe. Il nuovo percorso si è dimostrato estremamente spettacolare e la corsa molto più difficile, tanto che più voci in giornata hanno supportato l’ida di mantenerlo anche nell’edizione 2021.

Tutto si è deciso sul Poggio, come vuole ormai una tradizione pluridecennale; Van Aert ha dimostrato di avere talento e forma, così come in grande forma è sembrato il francese Alaphilippe, che proprio sull’ultima salita è parso addirittura più brillante, ma non è riuscito a fare il vuoto. Il vincitore del 2019 ha così ceduto lo scettro al termine di una lunga ed estenuante volata a due. Il gruppo è stato regolato allo sprint da Michael Matthews, davanti a Peter Sagan, mentre quinto e migliore degli italiani è giunto Nizzolo. Buona la prova anche per Vincenzo Nibali, che ha acceso la battaglia e poi cercato di tenere il passo dei due attaccanti insieme al polacco della Ineos Kwiatkowski.

Per la prima volta nella sua storia la Classicissima non ha toccato i territori del Genovese e del Savonese. Il diniego di molti sindaci dei comuni attraversati ha costretto Rcs a trovare un percorso alternativo, che si è dimostrato molto impegnativo, più arduo e più difficile da approcciare per i velocisti. In avvio di diretta televisiva in Rai è stato Paolo Bellino, direttore generale di Rcs, a sottolineare la possibilità di mantenere questo nuovo percorso anche nelle prossime edizioni; durante la corsa, poi, sono state molte le voci a evidenziare la maggior difficoltà tecnica del nuovo percorso, che restituisce la Sanremo alla sua dimensione storica di corsa per finisseur, dopo un paio di decenni caratterizzati da molti arrivi con volate di gruppo. Dopo la scelta del 2020, dettata da questioni amministrative e di sicurezza, esiste quindi il rischio che la Riviera savonese e genovese perda in maniera permanente questo evento.