Ciclismo, i fratelli Canepa in spolvero al Trofeo Mazzetti d’Altavilla

Piemonte. Nella giornata di ieri si è tenuto il Trofeo Mazzetti d’Altavilla, nell’alessandrino. Gara in linea di 153 chilometri riservata alle categorie Èlite e Under23.

Duecento gli atleti al via, in una lista partenti di ottimo livello, vista inoltre la scarsità di gare in programma nel calendario. Tra questi anche i ciclisti pietresi Francesco e Leonardo Canepa.

Leonardo, portacolori della Garlaschese, anche grazie al lavoro dei compagni di squadra, è riuscito a entrare nella fuga giusta.

Ad aggiudicarsi la corsa, con leggero margine, Leonardo Quartucci, corridore della Zalf.

Nella volata dei più immediati inseguitori, Leonardo Canepa si è invece piazzato al quinto posto.

Segue l’ordine d’arrivo:

1) L. QUARTUCCI (Zalf Euromobil Desiree Fior) 3h44’23” (media: 41,07 km/h)

2) G. PETRELLI (Ctf) a 02″

3) M. CORRADINI (Viris Vigevano) s.t.

4) T. RIGATTI (Colpack-Ballan) s.t.

5) L. CANEPA (Garlaschese) s.t.

6) A. TOLIO (Casillo-Petroli Firenze-Hopplà) s.t.

7) N. AGOSTINI (Sissio) s.t.

8) M. BASEGGIO (General Store-Essegibi-F.lli Curia) s.t.

9) G. SESSA (Velo Racing Palazzago) s.t.

10) C. ROCCHETTA (General Store-Essegibi-F.lli Curia) s.t.