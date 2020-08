Cieco e gravemente malato, ma con una speranza: una raccolta fondi per aiutare Lacky

Toirano. Si chiama Lacky, ha quasi 9 anni, è cieco e gravemente malato e perciò ha bisogno di essere sottoposto a flebo di medicinali a giorni alterni. E’ solo un cagnolino, ma per la sua padrona è come un figlio.

E così per aiutare Lacky è partita, su Facebook, una raccolta fondi per mettere insieme il denaro per fornirgli le cure veterinarie necessarie.

Ciascuna flebo ha un costo di circa 15-20 euro, ai quali vanno aggiunti i costi delle altre medicine e della benzina per trasferirlo ogni giorno presso lo studio che lo ha in cura. Una situazione “non facile” ma che ha uno spiraglio di speranza dato che “secondo il veterinario ci sono possibilità di salvarlo”.

Chiunque voglia contribuire ad aiutare Lacky può donare al seguente link.