Ciangherotti (Fi): “Organizzare stati generali della sanità per una medicina fatta dagli operatori”

Liguria. “Faccio una proposta, che porterò avanti in caso di elezione in Consiglio regionale, per dare voce agli operatori: la convocazione degli Stati Generali della Sanità ligure, in pratica un tavolo permanente dove la politica incontri, e soprattutti ascolti, primari, dirigenti, operatori sanitari”.

Ad affermarlo è Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale e assessore provinciale e candidato alle prossime elezioni regionali 2020.

“In queste settimane, – ha proseguito, – ho ascoltato, sto ascoltando e proseguirò ad ascoltare, tantissimi colleghi, medici e paramedici, che lavorano con passione e abnegazione nella Sanità pubblica, negli ospedali o nel territoriale”.

“Mi stanno raccontando problemi, disservizi, difficoltà che incontrano tutti i giorni, da troppi anni, per svolgere al meglio la loro professione. Tutti, però, sottolineano una loro amarezza: non essere ascoltati, non avere voce nelle scelte di politica sanitaria”.

“Penso ad un tavolo dove le scelte di politica sanitaria vengano prese, come sintesi, dopo aver valutato e studiato i problemi, le difficoltà, le possibili migliori soluzioni proposte da chi lavora sul campo. Il tutto, ovviamente, per rendere migliore il lavoro degli operatori, ma soprattutto per dare le migliori risposte ai cittadini”.

“Resto a disposizione di tutti i colleghi (e di tutti i cittadini) che vorranno segnalarmi problemi e punti da inserire nel programma, il mio numero telefonico è 346.5163207, sono contattabile anche su WA”, ha concluso Ciangherotti.