Ciangherotti (FI): “Fattorie didattiche e agriturismi per sopperire alla mancanza di aule per i ragazzi”

Albenga. “Sostenere la proposta della Cia che ha raccolto l’appello dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) sul fabbisogno di aule in tutto il territorio regionale e nazionale. L’associazione degli agricoltori si è resa disponibile a candidare gli agriturismi e le fattorie didattiche dei propri associati quali spazi alternativi alle aule scolastiche, garantendo il distanziamento sociale necessario all’attività didattica e rispettando tutti i requisiti di capienza, sicurezza e igiene”. Lo fa sapere il consigliere di Albenga e consigliere provinciale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

“Le aziende agrituristiche – dice Ciangherotti – sono strutture già pronte a rispondere, per loro stessa natura, alle esigenze dei tanti Comuni italiani alla ricerca di luoghi ad hoc per le lezioni del nuovo anno. I locali degli agriturismi sarebbero immediatamente pronti al supporto del mondo dei giovani e della scuola, con il quale hanno già instaurato una partnership feconda, organizzando in sicurezza attività ricreative e educative per bambini nelle fattorie didattiche durante i periodi estivi”.

“Le aziende agrituristiche potrebbero, così, svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere i Comuni italiani in difficoltà e, allo stesso tempo, ricavarne una fonte di reddito, andando a compensare le perdite di una stagione irrimediabilmente compromessa dal Covid-19, che ha colpito in modo drammatico tutto il settore del turismo rurale e enogastronomico”.