Chiappori: “Allarme Covid 19 in pieno agosto, a novembre cosa potrebbe accadere?”

Liguria. “La situazione estiva dei contagi da Covid 19 in Liguria è molto preoccupante.In pieno agosto, cioè in un periodo dell’anno in cui i virus influenzali sono dormienti ed innocui, si registrano tutti i giorni nuovi focolai conclamati. Proprio il fatto che ciò avvenga con temperature elevate deve destare la massima attenzione”. A dirlo è Giacomo Chiappori, candidato alla presidenza di Regione Liguria.

“Invece di mantenere misure severe di controllo del virus, le Autorità Liguri preposte alla politica sanitaria lanciano messaggi devastanti, come quello di non prevedere alcuna restrizione sui mezzi pubblici, salvo l’uso delle mascherine. È come andare in guerra a combattere con le fionde: le mascherine da sole non bastano”.

“Grande Liguria chiede l’immediata attivazione di controlli sulla temperatura corporea dei passeggeri dei mezzi pubblici e la diminuzione del l’affollamento sugli stessi. Grande Liguria ribadisce la necessità di aumentare lo smart working, la flessibilità degli orari di lavoro e sgravi fiscali per le attività commerciali. Senza interventi decisi e forti, la situazione è destinata a peggiorare”.