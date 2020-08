Ceriale: per l’ottava stagione ci sarà ancora Federico Donà

Ceriale. Sembrava che ormai i sostenitori del Ceriale si dovessero rassegnare e perdere un altro dei loro pupilli, ma il vento ha girato nuovamente in loro favore e possono essere lieti per la conferma ufficiale di Federico Donà. Il centrocampista sarà ancora un giocatore del Ceriale per la stagione sportiva 2020/2021.

Federico, classe 1995, negli anni ha saputo ritagliarsi un ruolo importante nello spogliatoio del Ceriale e nel cuore dei tifosi e degli addetti ai lavori. È uno di quei giocatori seri, che macina chilometri in silenzio ma con professionalità e dedizione, una pedina importante in partita che porta sempre a casa una prestazione positiva anche quando il risultato finale dice altro.

La scorsa stagione, dopo un breve stop con il calcio giocato, è stato dei biancoblù solamente nella seconda parte del campionato ed ha saputo condire le sue presenze con due gol importanti; quest’anno sarà nella rosa già dalle fasi iniziali e in casa Ceriale non possono che esserne felici.

“Finalmente si riparte – dichiara Donà – e lo si fa con ambizione ed entusiasmo! Lo scorso anno è iniziato con pronostici importanti ed è stato caratterizzato da troppi alti e bassi, sicuramente l’obiettivo di quest’anno sarà migliorare in continuità e, se ci riusciremo, sono sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni!”.

Nella foto: Federico Donà con il direttore sportivo Marco Degola