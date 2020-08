Ceriale. Continua il mercato del Ceriale Progetto Calcio e prosegue portando avanti una linea verde di tutto rispetto. Ad arricchire il reparto difensivo arriva il portiere Andrea Vicinanza.

Andrea, albenganese classe 2000, ragazzo serio e posato, è maturato calcisticamente nella società ingauna dove ha disputato i principali campionati giovanili esordendo poi in prima squadra nella stagione 2017/2018. Nella stagione successiva due infortuni importanti ne compromettono l’annata costringendolo fermo ai box per molti mesi e con sole sporadiche apparizioni con la Juniores di Eccellenza.

Parallelamente comincia la carriera universitaria e gli studi di Economia diventano una priorità: il calcio viene momentaneamente accantonato non potendo partecipare alle sedute di allenamento pomeridiane dell’Albenga 1928.

Ora Andrea è pronto a rimettersi in gioco e ha deciso di farlo indossando i colori biancoblù. “Conosco molti ragazzi a Ceriale e anche mister Biolzi che mi ha allenato ad Albenga – afferma -. Sento che questo è un ambiente nel quale posso lavorare bene. Non conosco personalmente Amerigo Bianchetti, mister dei portieri, ma ne ho sempre sentito parlare molto bene. Sono contento che questa società mi abbia cercato e voluto ed io darò il meglio di me stesso, credo che ci siano i presupposti per fare bene e per fare una stagione positiva”.

“L’Asd Ceriale Progetto Calcio è lieta di dare il benvenuto ad Andrea e gli augura il meglio in questa sua nuova avventura” scrive la società sportiva.