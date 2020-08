Ceriale, i “bambini di Furlani” indossano la mascherina

Ceriale. Mentre a livello politico si dibatte ancora sull’opportunità e sulle modalità di ritorno a scuola dei nostri ragazzi, a Ceriale qualche buontempone ha deciso di portarsi avanti e di dotare di mascherina i due celebri “bambini” realizzati dall’artista Flavio Furlani.

Nottetempo, qualche ignoto ha applicato una mascherina alla statua (raffigurante proprio una giovane studentessa ed un giovane studente) che adorna una delle rotatorie della cittadina rivierasca.

Certamente un gesto dall’intento goliardico, ma che in questo particolare momento storico assume anche il connotato simbolico, dell’invito ad essere sempre prudenti, non abbassare mai la guardia, e fare quanto necessario per tutelare i nostri ragazzi in vista della ripresa delle lezioni.

La scultura è stata realizzata nel 2008 dall’artista Flavio Furlani e vuole ricordare come la gioventù sia stata negli anni del dopoguerra la caratteristica della stazione balneare cerialese.