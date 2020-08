Ceriale, cade con lo scooter sull’Aurelia: trasportato al Santa Corona

Ceriale. Altro incidente stradale nel pomeriggio di oggi nel savonese: questa volta a Ceriale, sulla via Aurelia.

Secondo quanto appreso, il conducente a bordo di uno scooter ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora in via di accertamento, ed è finito a terra sull’asfalto. Non sono stati coinvolti altri veicoli o mezzi in transito.

Il sinistro stradale si è verificato intorno alle 16 e 45.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Ceriale e del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, lo scooterista è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in codice giallo.

Non ha riportato gravi traumi o ferite.