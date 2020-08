Cengio in lutto: è morto il parroco don Guido Zagheni

Cengio. Si è spento oggi a Milano don Guido Zagheni, parroco di Cengio. Aveva 78 anni.

A comunicarlo è il vescovo di Mondovì, monsignor Egidio Miragoli, che in un messaggio rivolto ai sacerdoti e ai diaconi della diocesi: “È con rammarico – scrive – che vi comunico la notizia della morte improvvisa di don Guido Zagheni. Don Guido era ricoverato al Policlinico di Milano. Proprio ieri mattina ci eravamo sentiti al telefono. Era in procinto di essere trasferito all’ospedale di Niguarda per un controllo al cuore. Questa notte è morto in maniera improvvisa. Sono in contatto con il vescovo di Crema, sua diocesi, che mi farà sapere quanto prima data e luogo dei funerali. Intanto ricordiamo don Guido nella preghiera”.

Don Zagheni era nato a Capergnanica (Cremona) il 1° gennaio 1942. Aveva frequentato il seminario vescovile di Crema divenendo sacerdote nel 1967. Da anni era parroco a Cengio, in Valbormida.