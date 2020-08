Celle Ligure. Sarà inaugurata venerdì 21 agosto alle 18 la nuova sede delle biblioteca civica “Pietro Costa” di Celle Ligure, che dal centro storico si trasferisce sul lungomare “Carlo Russo”, nei locali (di proprietà comunale) che erano stati occupati, come ultimo gestore, dall’ex bar-ristorante Alborada.

“Una scelta innovativa e, se si vuole, un po’ inusuale; spesso si destinano a biblioteca pubblica, edifici storici, come palazzi gentilizi o spazi conventuali in disuso; aver scelto un ex locale di ritrovo, con alle spalle una vicenda un po’ movimentata di trasformazioni edilizie e di cambi di gestione, per adibirlo a biblioteca può aver sollevato qualche perplessità, ma ha suscitato anche entusiasmo ed aspettativa, perchè la posizione felice dell’immobile, sul lungomare, la possibilità di essere raggiunto facilmente dal centro e da località Piani, la luminosità degli ambienti, ne costituiscono potenzialità che avranno modo di rivelarsi in pieno, con l’inizio delle attività già da lunedì 24 agosto, quando riprenderanno l’apertura agli orari consueti ed il prestito”.

Foto 2 di 2



La nuova biblioteca Costa può contare su di una vasta sala, a pianterreno, per eventi culturali molteplici, da esposizioni d’arte, a conferenze, a manifestazioni divulgative, a spazio per seminari e laboratori cui l’edificio della biblioteca nel contro storico, si prestava meno.

La sala verrà intitolata a Francesco Spotorno, imprenditore e benefattore cellese, come ora la sala di lettura della biblioteca nel centro storico, apponendovi la stessa targa.

“Il pregevole edificio della biblioteca in chiusura, progetto dell’architetto Pasquale Gabbaria Mistrangelo, avrà, in un prossimo futuro, una destinazione degna del suo valore e conforme alle sue funzionalità”

Intervarranno all’inaugurazione della nuova biblioteca Costa autorità della Provincia tra cui il prefetto Cannanà ed il vescovo Marino.