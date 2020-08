Cabibona. Altri disagi infrastrutturali sulla strada provinciale del Cadibona (Sp 29) in località Maschio, collegamento viario importante tra Savona, la Valbormida e il Piemonte pesantemente interessato e compromesso lo scorso anno. Ricordiamo la frana, la voragine, il traffico intenso causato dal dirottamento su questa strada in mancanza del viadotto crollato sulla A6.

Dalla giornata di oggi (14 agosto), infatti, in prossimità del km 150+200 è stato disposto il transito a senso unico alternato con semaforo. La circolazione ad una sola corsia si rende necessaria a causa di un cedimento di valle della corsia, dovuto allo scalzamento al piede del muro di contenimento.

Il traffico è consento ai mezzi con peso non superiore a 18 t. Per i mezzi con peso superiore si consiglia di utilizzare come percorso alternativo l’autostrada A6.

I lavori di consolidamento verranno realizzati con priorità non appena completate le verifiche di consistenza degli interventi necessari immediatamente disposte.