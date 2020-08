Carcarese: l’ultimo acquisto è il centrocampista Simone Alò

Carcare. A completare la mediana della squadra di mister Loris Chiarlone, arriva Simone Alò. Il centrocampista, classe 1997, ha militato nelle giovanili di Quiliano, Savona e Vado; a 18 anni ha esordito in prima squadra con la maglia dell’Alassio FC, diventando protagonista della scalata da record delle vespe dalla Terza Categoria all’Eccellenza. Successivamente si è postato a Celle Ligure, dove ha giocato due stagioni in Promozione.

“Salvo sorprese dovrebbe essere l’ultimo acquisto della società per questa sessione di mercato – ha svelato il diesse Edoardo Gandolfo -. Ringrazio Simone perché ha voluto fortemente la Carcarese, è stata una fortuna aver scoperto che lavora nelle vicinanze di Carcare. È un giocatore importante che ha militato in categorie superiori, siamo molto felici di averlo qui con noi“.

“Ringrazio Gandolfo e Abbaldo. Per me la prossima stagione rappresenta un anno di rilancio, visto l’infortunio da cui arrivo. Speriamo di essere al 100% e poter dare il massimo per la Carcarese” ha dichiarato Alò durante la sua presentazione.