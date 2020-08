Carcarese, chiusura di mercato con il botto: preso Matteo Orcino

Carcare. Si completa il centrocampo di mister Chiarlone con l’arrivo dell’ultimo colpo di mercato biancorosso: Matteo Orcino.

Il giocatore, classe 1991, la scorsa stagione alla Letimbro, ha giocato nelle giovanili del Vado e dell’Albissola, squadra con cui all’età di 16 anni ha esordito in Prima Categoria. Vanta la vittoria di due campionati: in Prima Categoria con il Celle Ligure, dove ha militato per due stagioni, e in Seconda Categoria con la Letimbro.

A dargli per primo il benvenuto è il direttore generale Roberto Abbaldo: “Con Matteo riteniamo di aver completato al meglio la rosa per la prossima stagione. Sono molto felice che si sia unito al gruppo, sua papà Corrado mi ha fatto esordire a Cairo in prima squadra, quindi è bello ritrovarmi con Matteo qui a Carcare“.

“Ringrazio Roberto ed Edoardo per l’interesse che mi hanno dimostrato – commenta Orcino -. Sono molto contento di indossare la maglia della Carcarese. Non vedo l’ora di iniziare e di poter aiutare i miei compagni a portare la Carcarese dove merita“.

Nella foto: Loris Chiarlone e Matteo Orcino