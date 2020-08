Carcare, l’Unione matematica italiana premia una docente dell’Istituto comprensivo

Carcare. Collaborazione tra i docenti dell’Istituto comprensivo e con il dipartimento dell’Università di Genova, nonché la sperimentazione nelle sue classi di attività didattiche basate sullo sviluppo di competenze di fondamentale importanza: queste, in sintesi, le motivazioni per le quali è stato attribuito all’insegnante Monica Testera di Carcare il premio Stefania Cotoneschi 2020 dall’Unione matematica Italiana, istituito in memoria di una docente di Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali alla Scuola Città Pestalozzi di Firenze scomparsa nel 2015.

Un riconoscimento che va ad una donna professionalmente inserita, da anni, nella scuola secondaria di primo grado valbormidese, e che conferma l’attenzione al continuo impegno di offrire ai ragazzi metodi evoluti ed innovativi per apprendere le materie scientifiche.

Non solo, ma tra le motivazioni spiccano anche le capacità della docente carcarese di incentrare su dialogo e confronto l’attività dei ragazzi, non solo per l’insegnamento della matematica ma anche per la formazione di una cittadinanza attiva e responsabile.