Carcare, il sindaco tuona: “Impossibile costruire collaborazione propositiva con questa minoranza”

Carcare. Prosegue e si accende sempre di più lo scontro di fuoco tra maggioranza e minoranza a Carcare. Una diatriba nata intorno al progetto di via Abba, con un botta e risposta acceso tra la giunta e il gruppo “Lorenzi Sindaco”.

E oggi, il primo cittadino Christian De Vecchi è nuovamente tornato all’attacco parlando di “impossibilità a costruire una collaborazione propositiva”.

“Forse sarà l’imminenza dell’appuntamento elettorale delle prossime regionali, un momento impegnativo per coloro tra i consiglieri comunali di Carcare che, legano la loro garanzia di sopravvivenza amministrativa ad un partito politico, il motivo per cui diminuisce il loro spirito di collaborazione verso la nostra giunta, – ha affermato il sindaco. – Non sono certo le votazioni contrarie ad ogni progettualità, legittime nel ruolo di controllo politico sull’operato amministrativo, ma sono piuttosto le metodologie operative del ‘gruppo Lorenzi Sindaco’ attuate purtroppo sin dall’inizio di questa legislatura che, ad ogni segnale di dialogo politico propositivo troviamo porte chiuse, sia su questioni semplici che per problematiche di maggiore complessità”.

“Prendiamo, quindi, definitivamente atto dell’impossibilità di avere un rapporto di tipo costruttivo con la minoranza del gruppo consiliare ‘Lorenzi sindaco’. Purtroppo questo tipo di rapporto avrà ricadute anche con le relazioni della segreteria del PD territoriale, parzialmente rappresentato in sede di consiglio comunale”.

“Ragion per cui ci auspichiamo che almeno all’interno del coordinamento provinciale PD queste situazioni vengano valutate o prese in considerazione. Per il resto la nostra maggioranza continuerà a lavorare per l’interesse collettivo della comunità carcarese”, ha concluso il primo cittadino di Carcare.