Caos autostrade, riaperti sulla A10 i caselli di Pegli e Pra’

A10. Sono di nuovo percorribili da questa mattina (in tutti i sensi di marcia e per tutte le direzioni e provenienze) i caselli di Pegli e Pra’ sulla A10, che nel tratto urbano, ha nuovamente due corsie per senso di marcia.

I cantieri che bloccavano le due uscite sono terminati in tempo per l’inaugurazione del nuovo ponte sul Polcevera, dando un’ulteriore boccata d’ossigeno per la viabilità cittadina.

I caselli erano chiusi da diverse settimane a causa dei salti di carreggiata dovuti alle ispezioni e alle prime manutenzioni d’urgenza nelle gallerie comprese nella tratta.