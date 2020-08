Caos autostrade, altri disagi alla circolazione in autunno: tutte le gallerie sono da rivestire con le onduline

Autostrade. Si prevedono altri disagi alla viabilità sulla rete autostradale ligure: su richiesta del Mit, tutte le 285 gallerie che compongono le nostre autostrade dovranno essere dotate, per motivi di sicurezza, di un rivestimento interno fatto di onduline.

L’intervento si reputa necessario per evitare che le infiltrazioni d’acqua piovana cadano sulla strada: le coperture di tutte le gallerie liguri, infatti, non sono impermiabilizzate, e in caso di pioggia, le infiltrazioni sono assicurate, come è noto a chi viaggia sulle nostre autostrade.

Per tale motivo le onduline rimosse nei mesi scorsi con grandissimi disagi per la viabilità, dovranno essere ricollocate, con altrettanti disagi alla viabilità.