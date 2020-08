Canottieri Sabazia, la trasferta a Caldonazzo vale tre medaglie

Savona. Nello scorso fine settimana gli atleti della Canottieri Sabazia sono andati in trasferta a Caldonazzo, in Trentino, per la seconda gara post Covid. Squadra ridotta a sei biancorossi, sempre per motivi legati alla pandemia.

All’evento erano presenti ottanta società, per complessivi circa ottocento atleti provenienti da tutta Italia per la finale di Canoagiovani ed il Meeting delle Regioni.

Sul podio sono saliti, ottenendo un meritato argento, Michael Battaglia e Filippo Spezialetti, nel K2 2000 metri. Gli stessi hanno anche portato a casa un bronzo nel K2 200 metri.

A fare tris è stato Spezialetti, che è salito sul terzo gradino del podio anche nel K1 200 metri, mentre Battaglia, sempre sui 200 metri, è arrivato quarto.

Buoni risultati anche dagli altri biancorossi, pur non all’onore del podio. Due quinti posti per Filippo Baldizzone, sia nei 2000 metri che nei 200; nel K2 Cadetti A, 200 metri, ottavo posto per Van Son Folli e Riseld Arifaj. Ancora, sesti Baldizzone e Folli, nei 2000 metri.

I canoisti della Sabazia in questa settimana si stanno allenando per la trasferta all’Idroscalo di Milano, dove è in

programma, dal 10 al 13 settembre, il campionato italiano velocità, al quale saranno presenti una quindicina di atleti savonesi.

