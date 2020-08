Camera di commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi eletto presidente

Savona. Enrico Lupi è il nuovo presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria di Imperia, La Spezia, Savona.

E’ stato eletto con 25 voti favorevoli su 27, dal consiglio camerale che si è riunito oggi in modalità videoconferenza a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, che ha comportato, per la prima volta, anche la necessità di adottare una procedura informatica di voto “a distanza”.

Nell’accettare la carica, il neo presidente Lupi ha dichiarato: “Il fatto che l’elezione si sia perfezionata direttamente al primo turno è un segno di coesione e di concretezza operativa che garantisce la continuità ai programmi e agli indirizzi politici espressi dal consiglio camerale”.

Il presidente Lupi, che resterà in carica fino al prossimo rinnovo del consiglio previsto per il prossimo anno, ha aggiunto: “Oltre a ringraziare i consiglieri per la fiducia dimostratami, confermo il mio impegno a svolgere l’incarico con la massima disponibilità ad ascoltare e a dar corso alle istanze che provengano dai tre territori rappresentati nella Camera di Commercio Riviere di Liguria”.

A dirigere la votazione sono stati il segretario generale Maurizio Caviglia (che dal 1° agosto ha assunto le funzioni di vertice amministrativo in sostituzione di Stefano Senese, collocato a riposo) e il vice segretario generale Costantina de Stefano.