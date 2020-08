Albenga. Grande successo per “Calici di Stelle” al chiostro di San Bernardino ad Albenga. L’evento, che quest’anno ha cambiato location diventando ancora più elegante ed esclusivo, è andato sold out.

Affermano l’assessore all’agricoltura Silvia Pelosi ed il consigliere delegato alla valorizzazione dei prodotti del territorio Ilaria Calleri: “Nella giornata di ieri abbiamo esaurito tutti i posti per ‘Calici di Stelle’ e, quindi, non è più possibile prenotarsi per partecipare alla serata. Siamo molto contenti del successo che ha riscosso e ci dispiace che, per il rispetto delle normative Anti-Covid, non sia possibile accettare ulteriori prenotazioni. Il format è piaciuto molto e questo rafforza ancor più la nostra intenzione di continuare a valorizzare questa splendida location attraverso l’organizzazione di altri eventi”.

Il programma della serata prevedeva alle 18.30 la visita guidata al complesso di San Bernardino a cura dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri; alle 20.30 l’inizio della degustazione dei vini e dei prelibati piatti preparati con particolare attenzione con i prodotti del territorio.

Le serate di grande intrattenimento ad Albenga, continueranno con un altro appuntamento da non perdere domani sera: gli Emys Award. La serata avrà inizio alle 21 presso l’Arena sul Mare e sarà ad ingresso gratuito.

Vittorio Brumotti riceverà l’ambito premio nell’ambito di una serata animata dalla sagacia di Dario Vergassola che offrirà al pubblico un divertente spettacolo di cabaret. Ospite d’eccezione anche il primo vincitore del premio Emys Antonio Ricci.

Per non rimanere senza posto, nel rispetto delle normative Anti-Covid, si consiglia la prenotazione che potrà essere effettuata contattando lo IAT del Comune di Albenga di piazza San Michele raggiungibile telefonicamente al numero 3355366406.