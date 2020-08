Calice Ligure. Proseguono a Calice Ligure i lavori di messa in sicurezza della scogliera sul fiume presso il polo scolastico comunale in vista della imminente riapertura delle scuole.

I lavori fanno seguito ad una richiesta di finanziamento avanzata dal Comune di Calice Ligure al commissario straordinario, il presidente della Regione Liguria, conseguente ad alcuni danni occorsi alla stessa muraglia in occasione di avversi eventi meteo.

L’importo dei fondi ottenuti ammonta a 380 mila euro.

Il finanziamento, successivamente concesso, permette l’intervento di messa in sicurezza in corso che consiste in una stabilizzazione della stessa scogliera mediante adeguata palificazione ed un ulteriore sistemazione del drenaggio delle acque piovane.