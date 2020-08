Caldo africano e afa nel savonese: alti livelli di umidità

Liguria. Se per la città di Genova è scattato il bollino giallo per le prossime tre giornate, anche nel savonese l’ondata di calore in arrivo si farà sentire: atteso caldo africano, afa e livelli di umidità elevati, con temperature sopra i 30 gradi.

Colpa dell’alta pressione che è sempre bene salda sul Mediterraneo centro-occidentale. Aumenta ulteriormente l’umidità nei bassi strati e di conseguenza, viste le temperature elevate, il disagio fisiologico per afa. Nei prossimi giorni il tempo rimarrà nuvoloso e molto umido con possibili episodi di instabilità soprattutto nella giornata di mercoledì.

Ecco il bollettino di Arpal sulla situazione meteo:

OGGI MARTEDI’ 11 AGOSTO instabilità pomeridiana con possibili deboli rovesci o piovaschi su rilievi e zone interne. Disagio fisiologico per caldo su tutte le zone in particolare nelle aree urbane e vallate poco ventilate.

DOMANI MERCOLEDI’ 12 AGOSTO ancora possibile attività convettiva pomeridiana con rovesci o piovaschi su rilievi e zone interne. Temperature e valori di umidità pressochè stazionari con disagio fisiologico per caldo su tutte le zone in particolare nelle aree urbane e vallate poco ventilate.

DOPODOMANI GIOVEDI’ 13 AGOSTO temperature e valori di umidità pressochè stazionari con disagio fisiologico per caldo su tutte le zone in particolare nelle aree urbane e vallate poco ventilate.

Questa mattina il cielo si presenta sereno quasi ovunque, salvo qualche modesto addensamento nelle zone interne del centro Ponente e sull’estremo Levante. I venti sono deboli meridionali mentre il mare è poco mosso.

Elevata la temperatura più bassa della notte: 12.4 registrata a Colle di Nava (Pornassio, Imperia); molti come sempre i valori decisamente elevati:Levanto (La Spezia) ha raggiunto 26.6, Camogli (Genova) 24.6, Sanremo (Imperia) 24.4.

Minime alte anche nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia (tra parentesi lo scarto rispetto alla media climatologica delle minime): Genova Centro Funzionale 24.8 (+4), Savona Istituto Nautico 23.8 (+4), Imperia Osservatorio Meteo Sismico 23.3 (+2), La Spezia 22.9(+4).

Alle ore 10.15 da segnalare 32.2 a Rapallo e 32.0 ad Albenga Isolabella.