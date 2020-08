Calciomercato: Mirko Di Martino al Bragno, Edoardo Migliore al Pontelungo

Cairo Montenotte. Tra Mirko Di Martino e la Cairese è separazione. Il suo addio ai gialloblù, tuttavia, era già noto; oggi è stata ufficializzata la sua nuova squadra. Si tratta del Bragno.

Il centrocampista offensivo classe 1990 giocherà quindi in Promozione. Di Martino militò nel Carpi in Serie D nel 2009/2010 e in Serie C2 nella stagione successiva. Nel 2011/2012 giocò in Serie C2 nel Borgo a Buggiano. Nel 2012/2013 l’esperienza alla Lavagnese in Serie D, quindi il passaggio al Borgomanero, nella stessa categoria. Nel 2015/2016 disputò la Promozione toscana con il Lampo; poi, nell’estate del 2016, il passaggio alla Cairese, dove ha giocato in Promozione ed Eccellenza..

In Prima Categoria, il Pontelungo, come preannunciato, ha completato la rosa con un attaccante. È Edoardo Migliore, classe 1997, che ha disputato la Juniores nazionale con il Finale, nella stagione 2016/2017 in cui i giallorossoblù erano in Serie D, segnando numerose reti e debuttando anche in prima squadra. L’anno seguente si è trasferito in Piemonte per motivi di studio e ha giocato una stagione in Eccellenza e due in Promozione, l’ultima delle quali al Mirafiori. Gli albenganesi, grazie al lavoro del direttore sportivo Pietro Sansalone, sono riusciti a strapparlo ad altre società della zona che si erano mostrate interessate al giocatore.