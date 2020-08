Calciomercato: Giuseppe Gerini al Ceriale, Samuele Dotta al Dego

Ceriale. Anche oggi, giovedì 20 agosto, si annotano movimenti di calciomercato.

In Promozione, una pedina importante per l’attacco cerialese, un giocatore ben visto e corteggiato dal direttore sportivo Marco Degola già da parecchio tempo: si unisce alla squadra biancoblù Giuseppe Gerini.

Attaccante classe 1999, ha iniziato a tirare i primi calci ad un pallone proprio a Ceriale crescendo nel settore giovanile prima di passare a Loanesi e Vado. Ha esordito in prima squadra giovanissimo vestendo i colori dell’Albenga, ai tempi guidata proprio da mister Biolzi, in Eccellenza. La scorsa stagione è stato inserito nell’ambizioso progetto ingauno, ma problemi di varia natura lo hanno spinto verso nuovi lidi e ad approdare con il mercato d’inverno all’Alassio FC. Con i gialloneri Giuseppe ha avuto il suo riscatto personale e in soli tre mesi è riuscito a dare continuità alle prestazioni, realizzando anche due reti.

“Il lockdown mi ha fermato in un periodo in cui mi ero ritrovato, le due reti segnate sono state la prova di un periodo positivo interrotto purtroppo dalla pandemia – afferma Gerini -. Sono molto contento di essere arrivato a Ceriale, una società che mi ha fortemente voluto e che mi ha corteggiato già in passato. Conosco bene il mister e molti dei miei compagni, ma soprattutto molti dirigenti della società che erano già operativi quando io ero solo un bambino. Per me è un ritorno alle origini e fa sempre piacere essere accolto con questo calore. Non vedo l’ora di ricominciare dopo tutti questi mesi di inattività e di continuare sull’onda dell’anno scorso“.

In Seconda Categoria, il Dego ha tesserato un nuovo giocatore. Si tratta di Samuele Dotta, classe 1999, che può essere schierato sia in difesa che a centrocampo. Di proprietà della Cairese, nel 2017/2018 ha giocato al Pallare e nelle ultime due stagioni ha militato nell’Aurora Calcio.