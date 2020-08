Albenga. Ancora una giornata di novità nel comprensorio ingauno.

L’Asd Albenga 1928, in vista della stagione calcistica 2020/2021 nella quale disputerà il campionato di Eccellenza, comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Gabriele Balleri, difensore classe 2000.

Foto 2 di 2



Balleri, cresciuto nelle giovanili del Livorno, torna all’Annibale Riva dopo l’esperienza in prestito vissuta nella seconda parte della stagione scorsa. “A Gabriele va il più caloroso bentornato da parte della presidente Claudia Fantino e di tutta la società” scrive il sodalizio bianconero.

In Seconda Categoria, due nuovi portieri per il Vadino. Si tratta di Massimo Serventi, classe 1994 che, dopo numerose stagioni al Pontelungo, l’anno passato aveva giocato nel Soccer Borghetto, e Stefano Sinopoli, classe 1994, ex Pontelungo e San Filippo Neri, anch’egli la scorsa stagione con i biancorossi.

Altri due arrivi alla Villanovese: Luca Fallabrino, centrocampista leva 2000, ex Alassio FC e Albenga, ed Engel Immordino, difensore leva 1996, ex Andora, Pontelungo e San Filippo Neri.