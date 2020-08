Andora. Una novità in Promozione, una in Prima Categoria, una in Seconda Categoria. Il calciomercato non si ferma nemmeno nel secondo sabato di agosto.

In Promozione, approda al Bragno l’attaccante Filippo Saino. Leva 1994, oltre ad aver militato a lungo nell’Aurora Calcio, ha difeso anche i colori dell’Altarese. Sarà la sua prima esperienza in questo campionato.

Foto 2 di 2



In Prima Categoria, l’Andora ha ufficializzato l’acquisto di Andrea Trombetta. Centrocampista, classe 2001, lo scorso anno aveva giocato con i biancoblù in prestito dall’Alassio FC. L’Andora lo ha prelevato a titolo definitivo per rimpolpare la rosa con un giovane di valore per la categoria.

In Seconda Categoria, il Vadino si è assicurato Luca Tomao, attaccante leva 1991 con lunghe esperienze nella categoria superiore. In passato ha giocato con Baia Alassio, Pietra Ligure, Pontelungo, Ceriale e San Filippo Neri.