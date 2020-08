Calcio, riparte il laboratorio tecnico della Cairese: gli appuntamenti

Cairo Montenotte. Per essere bravi insegnanti è fondamentale non smettere mai di essere bravi studenti. Perché, in un mondo in continua evoluzione, è sempre importante rimanere aggiornati e stare al passo con i tempi.

Una regola che si applica alla perfezione anche al mondo del calcio. Per venire incontro alle esigenze di formazione e arricchimento degli allenatori, l’Asd Cairese organizza anche per la prossima stagione il laboratorio tecnico.

Si tratta di una serie di incontri coordinata dal responsabile tecnico del settore giovanile gialloblù Sergio Soldano, nel corso dei quali tecnici di assoluto rilievo mettono a disposizione dei partecipanti il loro bagaglio di conoscenze e di competenze.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare Sergio Soldano (335260433) o Matteo Giribone (3473092270). Il costo di partecipazione è di 10 euro a serata.

Ecco il programma dell’edizione 2020/2021 del laboratorio tecnico.

Lunedì 21 settembre 2020, ore 20 presso il campo sportivo Brin:

Fulvio Fiorin, allenatore delle giovanili del Milan per tanti anni e attuale tecnico del Milano City, sarà il relatore dell’evento dal titolo “L’allenamento integrale per principi”. Nel corso dell’incontro, si alterneranno parti di lavoro pratico e parti di lavoro teorico.

Lunedì 26 ottobre 2020, ore 20 presso il campo sportivo Brin:

Devis Barbin, tecnico che ha militato nei settori giovanili di Alessandria, Pavia, Monza, Vigevano e Pro Vigevano, sarà il protagonista della serata dal tema “Giochi di posizione”, che verrà sviluppato sia a livello teorico sia a livello pratico sul campo.

Lunedì 23 novembre 2020, ore 20 presso la biblioteca di Cairo Montenotte:

Luigi Sarzano, specialista della comunicazione, e Gabriele Gervasi, tecnico delle giovanili del Genoa, metteranno a disposizione dei partecipanti le loro conoscenze parlando di “Coraggio, disciplina, leadership e risultati”.

Anche nei mesi di dicembre, febbraio, marzo e aprile vi saranno incontri dedicati al mondo degli allenatori.

A dicembre, Sergio Zanetti, tecnico della Berretti del Novara, presenterà l’evento “Calcio argentino e calcio italiano”.

A febbraio, Luca Bignami, allenatore Uefa B e coordinatore tecnico della rivista “Il nuovo calcio”, e Marco Mingardi, allenatore Uefa B e coordinatore dell’area attività di base della rivista “Il nuovo calcio”, saranno i protagonisti della serata intitolata “Nuovo calcio”.

A marzo, Stefano Bonaccorso, responsabile attività di base dell’Atalanta, sarà relatore dell’incontro “Mondo Atalanta”.

Ad aprile, Mario Innaurato, preparatore atletico con trascorsi anche con la nazionale della Costa d’Avorio, con Fiorentina, Milan e Siviglia, focalizzerà la sua conferenza su quanto vissuto come preparatore della nazionale belga nel corso dell’evento “Il calcio belga“.

Per quanto concerne questi ultimi eventi, orari e luoghi sono ancora in via di definizione. Verranno comunicati tempestivamente attraverso il canali dell’Asd Cairese 1919.