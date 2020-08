Calcio, Olimpia Carcarese: lo staff tecnico del settore giovanile

Carcare. L’Asd Olimpia Carcarese ha presentato lo staff tecnico del settore giovanile per la stagione 2020/2021. Tre saranno le squadre biancorosse appartenenti alle categorie Piccoli Amici (leve 2014, 2015, 2016), Primi Calci (leve 2012 e 2013) e Pulcini (leve 2010 e 2011).

Per quanto riguarda i Piccoli Amici, con grande soddisfazione entra a far parte dello staff biancorosso Daniela Boffa, figura fortemente voluta dalla società. Laureata in Scienze dell’Educazione e specializzata in Pedagogia, successivamente prosegue gli studi e ottiene la terza laurea divenendo pedagogista clinico. Attualmente è presidente regionale dell’Associazione Pedagogisti Clinici-Anpec Liguria. Daniela vanta un’esperienza pluriennale negli asili e nelle scuole primarie e nel 2015 fonda insieme all’amico Edy Amedola l’ASD Homo Ludens, associazione che si occupa di attività sportive per bambini. “Crediamo che attraverso lo sport ogni bambino possa tirare fuori abilità e competenze in modo spontaneo e naturale” commenta.

Una figura che come spiega il responsabile del settore giovanile Thomas Comparato: “Riteniamo di fondamentale importanza per la crescita dei bambini. Il calcio, infatti, per noi non è solo un gioco, ma anche una palestra dove imparare a superare gli ostacoli e a diventare ‘grandi’. Il lavoro di Daniela sarà finalizzato ad obiettivi sociali ed emotivi, aiutando i bambini ad esempio a raggiungere le proprie autonomie personali, ad accettare le sconfitte, al rispetto degli avversari, eccetera”. Dal punto di vista tecnico sarà coadiuvata dallo staff della prima squadra e in particolar modo da mister Chiarlone.

Proprio il tecnico Loris Chiarlone si occuperà dei Primi Calci. Laureato in Scienze Motorie e specializzato in Scienze Tecniche dello Sport, dopo una lunga esperienza nel settore giovanile, lo scorso anno diventa allenatore della prima squadra biancorossa, dove è stato confermato anche per la prossima stagione. “Per me allenare i bambini ha la stessa importanza che allenare la prima squadra, certo è un lavoro diverso sotto tanti punti di vista, ma non a livello di valore. Coltivare il talento dei giovani calciatori, ti forma ad allenare i più grandi, perciò per me è motivo di grande orgoglio” dichiara Chiarlone.

Ad arricchire lo staff tecnico, mister Vincenzo Amato che allenerà i Pulcini. Inizia la sua avventura sulla panchina a Camerana dove allena la prima squadra e passa poi al Pallare. Successivamente decide di dedicarsi al settore giovanile, dove vanta un’esperienza di più di venti anni. L’esordio è proprio a Carcare con i Pulcini leva 1989, in seguito veste la maglia di Millesimo, Quiliano, Cengio, Vado e Savona.

Completano lo staff due giovani collaboratori Calogero Boscarino, alla sua seconda stagione in biancorosso, e il centrocampista della prima squadra Lorenzo Volga, i quali supporteranno i tecnici durante allenamenti e partite.

