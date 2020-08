Calcio: Matteo Tamborino e Giulio Spinelli alla Baia Alassio, Nicolò Scola per la porta del Vadino

Alassio. Altra giornata ricca di movimenti di mercato, nelle categorie inferiori.

In Promozione, il Bragno potrà disporre di Davide Raineri, centrocampista leva 2002, proveniente dall’Olimpia Carcarese. Inoltre i biancoverdi hanno riconfermato Andrea Bozzo, centrocampista leva 1996, giunto al Bragno nel dicembre 2019 e che in passato ha militato in Cairese, Millesimo, Letimbro, Altarese.

In Prima Categoria, doppio colpo della Baia Alassio. Indosseranno la maglia giallonera Matteo Tamborino, difensore leva 1984, ex di Imperia, Golfodianese, Dianese e Golfo, Andora, e Giulio Spinelli (nella foto), attaccante classe 1999 con esperienze nel Ceriale e nell’Andora.

L’Andora ha portato a termine un altro acquisto di prospettiva, riportando a casa Loris Furlanetto, classe 2003, che sarà subito a disposizione di mister Delfino. Nella passata stagione aveva militato nelle giovanili del Ceriale.

In Seconda Categoria, il Vadino ha tesserato il portiere Nicolò Scola, classe 2000. Cresciuto nelle giovanili della Loanesi San Francesco, vanta una breve parentesi nel Savona, poi ha militato nella Juniores dell’Albenga con presenze anche in prima squadra; lo scorso anno era al Ceriale.

Due nuovi innesti per la Villanovese. L’attacco è rinforzato dall’arrivo di Mirko Gentile, leva 2002, con un passato nelle giovanili di Loanesi San Francesco e Pietra Ligure, la passata stagione al Borgio Verezzi. Per il centrocampo c’è Luca Testa, classe 1997, ex Pietra Ligure, lo scorso campionato al Borghetto.

Il Borgio Verezzi ha riconfermato la maggior parte dei tesserati della scorsa stagione, rinnovando i prestiti di Fabio Allisiardi, difensore leva 1999, e Simone Giglio, centrocampista leva 1999. Lascia Calizzano e torna in rossoblù il difensore Davide Cantatore.