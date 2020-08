Varazze. Doppio colpo messo a segno dall’Asd Varazze Don Bosco. Questa volta, però, non parliamo di nuovi calciatori, bensì di importanti innesti per la dirigenza del settore giovanile. Si tratta di Ivo Romani e Massimiliano Natrella. Entrambi arrivano dal Savona Fbc.

Ivo Romasi per diciotto anni ha lavorato per il Savona Fbc, dove ha svolto, all’inizio, mansioni di dirigente accompagnatore, passando poi all’attività di secondo allenatore di Esordienti e Giovanissimi ed arrivando infine ad essere il responsabile e coordinatore di tutta l’area organizzativa. Nel novembre 2016 era passato all’Albissola, per svolgere il ruolo di responsabile organizzativo del settore giovanile. Quindi, il ritorno al Savona, dove nella scorsa stagione è stato il dirigente responsabile del settore giovanile.

Massimiliano Natrella, ex calciatore, nelle ultime due stagioni ha allenato nel settore giovanile del Savona Fbc.

Nel frattempo, la prima squadra del Varazze si è ritrovata lunedì 17 agosto sul campo dell’Olmo-Ferro di Celle Ligure (nelle foto) per iniziare gli allenamenti in vista del campionato di Eccellenza.