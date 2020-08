Calcio, il Ceriale saluta Emanuele Balbo: passa al Vadino

Ceriale. Tempo di riconferme e nuovi arrivi per il Ceriale Progetto Calcio, ma tempo anche di saluti per alcuni elementi storici della società. È giunto il momento dell’addio per Emanuele Balbo, che nella stagione 2020/2021 militerà nel Vadino.

“Vogliamo dedicare uno spazio ad uno dei nostri senatori che a malincuore non farà più parte della nostra famiglia nella stagione – affermano i dirigenti cerialesi -. Dopo tantissimi anni ed altrettante sfide si conclude un capitolo piacevole e la società tutta vuole ringraziare pubblicamente Emanuele per il percorso intrapreso insieme. Difensore importante nella nostra rosa, ha sempre svolto il suo ruolo ottimamente quando chiamato in causa. Il sua aplomb e il suo modo di fare così riservato ed educato lo hanno sempre reso un elemento di spicco nello spogliatoio cerialese, per non parlare del suo talento nel terminare le partite con la divisa intonsa!”.

“Doveroso per noi ricordare anche la figura di suo papà, Domenico Balbo, il nostro compianto presidente che per molti anni è stato linfa vitale della nostra piccola realtà. Svariati motivi porteranno Manu a vestire a maglia del Vadino FC per la prossima stagione, ma la porta del Ceriale rimarrà sempre aperta in caso di un ritorno futuro. Non ci resta che fare un grosso in bocca al lupo certi che – concludono -, i rapporti e la stima reciproca, continueranno al di fuori del rettangolo verde”.