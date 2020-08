Calcio, Finale: a centrocampo ci sarà ancora Daniele Galli

Finale Ligure. La società Asd Fbc Finale comunica di aver confermato la prosecuzione del rapporto sportivo per la stagione 2020/2021 con il calciatore Daniele Galli.

Il centrocampista classe 1999 affronterà così la terza stagione in maglia giallorossoblù, proseguendo il proprio percorso di crescita calcistica e umana dopo aver collezionato negli anni precedenti diverse presenti conquistando anche una Coppa Italia di Eccellenza.

“A Daniele, giunto al ‘Borel’ dopo aver vinto un campionato di Serie D con la maglia dell’Albissola, l’in bocca al lupo di tutta la società finalese per la stagione sportiva che prenderà il via a settembre” scrive la dirigenza della società di via Brunenghi.

Nella foto: Daniele Galli con il direttore sportivo Viviano Rolando