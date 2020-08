Calcio, Coppa Italia di Promozione: i gironi del primo turno

Savona. Le trentadue società in organico al campionato di Promozione ligure 2020/2021 parteciperanno alla Coppa Italia di Promozione.

La manifestazione si articolerà in un primo turno, definito in otto gironi da quattro squadre ciascuno che si affronteranno in gare di sola andata, e successive fasi di quarti di finale, semifinale e finale.

Gli incontri delle prime giornate, che saranno fissati d’ufficio alle ore 18, verranno pubblicati su un prossimo comunicato ufficiale.

La fase a gironi verrà giocata nelle seguenti date: domenica 13 settembre, mercoledì 16 settembre, domenica 20 settembre.

I quarti di finale, con andata e ritorno, si giocheranno mercoledì 25 novembre e mercoledì 9 dicembre; le semifinali, con andata e ritorno, mercoledì 6 gennaio e mercoledì 27 gennaio. La finale, in gara unica e campo neutro, al termine del campionato.

Di seguito la composizione dei gironi.

Girone 1: Camporosso, Golfo Dianese, Taggia, Ventimiglia.

Girone 2: Bragno, Ceriale, Soccer Borghetto, Veloce.

Girone 3: Arenzano, Celle Riviera, Legino, Praese.

Girone 4: Borzoli, Serra Riccò, Via dell’Acciaio, Voltrese Vultur.

Girone 5: Little Club James, Marassi, Molassana Boero, Vallescrivia.

Girone 6: FC Bogliasco, Golfo Paradiso PRCA, Goliardicapolis, Sammargheritese.

Girone 7: Follo San Martino, Levanto, Real Fieschi, Valdivara 5 Terre.

Girone 8: Colli Ortonovo, Don Bosco Spezia, Forza e Coraggio, Magra Azzurri.

Il primo turno designerà la qualificazione ai quarti di finale come in appresso: sarà dichiarata vincente del proprio girone la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio tra due o più squadre si tiene conto, nell’ordine: dei punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre interessate; della differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti tra le squadre interessate; della differenza tra reti segnate e subite nel corso del girone; del maggior numero di reti segnate nel girone; del sorteggio.

Nei quarti di finale la vincente del girone 1 affronterà la vincente del girone 2; la vincente del girone 3 incontrerà la vincente del girone 4; la vincente del girone 5 se la vedrà con la vincente del girone 6; la vincente del girone 7 avrà di fronte la vincente del girone 8. Seguendo lo stesso tabellone, si proseguirà con le semifinali.

L’ordine di disputa delle gare verrà sorteggiato. Sarà dichiarata vincente la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti si qualificherà la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta. In caso di ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, perdurando la parità, l’arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente.

In finale, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno. In caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dalla regola 7 delle Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali.