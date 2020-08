Calcio: 3 a 1 per l’Albenga nel test col Ceriale

Albenga. Si è chiuso 3-1 per l’Albenga l’allenamento congiunto con il Ceriale andato in scena ieri sera allo stadio Annibale Riva. Padroni di casa in gol nella prima parte di gara: a segno Mattia Grandoni e Màrquez, autore di una doppietta. Nel secondo tempo la rete ospite firmata da Cutuli.

La settimana della squadra allenata da mister Alessandro Grandoni proseguirà con gli allenamenti previsti oggo e sabato, mentre domenica alle ore 19,30 è fissata un’altra partita amichevole, sempre al Riva, con il Pontelungo.

L’Albenga, nel primo tempo, ha giocato con Alberico; Gaggero, Garbini, Gargiulo; Balleri, Garandoni, Fonjock, Costantini, Freccero; Nardi, Màrquez.

Nel secondo tempo Grandoni ha schierato Berruti; Barchi, Patrucco, Gaglioti; Romano, Gaggero, Vignola, Brignone, Vescovi; Di Bella, Lupo.

Il Ceriale allenato da Biolzi è inizialmente sceso in campo con Vicinanza, Paltrinieri, Taku, Pastorino, Fantoni, Badoino, Maxena, Antonelli, Lorusso, Cutuli, Farinazzo; a disposizione Gagliolo, Nida, Bonifazio, Masha, Piotto, Lercara, Genduso, Gloria, Gaino, Naoui, Ricotta.