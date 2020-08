Cairo Montenotte. Un violentissimo incidente è accaduto questa mattina poco prima delle 7.30 a Cairo Montenotte in via Marconi, nei pressi dell’ex portineria Agrimont poco prima della Continental.

A scontrarsi sono stati due mezzi pesanti: un camion dei vigili del fuoco e uno della nettezza urbana. Un pompiere è rimasto incastrato nell’abitacolo.

Sul posto l’automedica, un’ambulanza della Croce Bianca di Cairo, una della Croce Bianca di Dego e i vigili del fuoco, che stanno tagliando le lamiere per liberare il loro collega.

AGG. ore 8.20: Sul posto è arrivato l’elisoccorso Grifo. Al momento i feriti sono tre: uno è già stato portato all’ospedale San Paolo di Savona in codice verde, mentre il vigile del fuoco è ancora incastrato tra le lamiere e, quando verrà liberato, sarà portato in ospedale in codice rosso. Ancora nessuna informazione sulle condizioni del terzo ferito. La strada al momento è chiusa.

