Cairo Montenotte. Nuovo look per piazza della Vittoria e piazza Abba, i lavori partiranno lunedì 31 agosto. La durata stimata è di 299 giorni, il costo di un milione e 800 mila euro (un milione e 440 mila euro finanziati dal fondo strategico regionale e 360 mila euro di fondi di bilancio comunali).

Il progetto di ristrutturazione del “salotto” cairese sarà suddiviso in tre fasi: “Inizialmente i lavori interesseranno la zona che va dal centro della piazza a Corso Dante, in modo da permettere ai locali di terminare la stagione estiva con i dehors. Durante l’inverno, invece, il cantiere si sposterà nelle zone di contorno alla piazza, quelle fuori dal perimetro del parcheggio interrato. Infine in primavera ed inizio estate si passerà al lato giardini – monumento. La data stimata di fine lavori è il 30 luglio 2021, in modo tale da garantire anche lo svolgimento di Cairo Medievale ” spiega Fabrizio Ghione, assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni.

Foto 3 di 4







I lavori conferiranno un nuovo assetto architettonico al “cuore” di Cairo Montenotte. In Piazza della Vittoria sorgeranno nuovi spazi destinati all’incontro dei cittadini, un’area idonea ad eventi e pubbliche adunanze e un portico di fontane che accompagnerà al centro storico. In Piazza Abba ci sarà una nuova distribuzione dei parcheggi e la creazione di un percorso pedonale. In Via Fratelli Francia nuovi arredi e attrezzature destinate alla sosta, alla socializzazione e alle attività ludico sportive (leggi qui).

Ma non solo. Tra le migliorie proposte dalla società appaltatrice l’installazione di colonnine per la ricarica di bici e auto elettriche, Wi-Fi free e durante i lavori l’utilizzo di pannellatura fonoassorbente serigrafata sulle barriere dei cantiere, dove sarà possibile visionare il progetto della “nuova” piazza , ci saranno anche delle aperture in plexiglass per garantire la massima trasparenza e permettere ai cittadini di rimanere aggiornati sullo stato dei lavori.

Il cantiere, ovviamente, non permetterà il regolare svolgimento del mercato settimanale in piazza della Vittoria, l’appuntamento del giovedì si sposterà momentaneamente in piazza XX Settembre per tutta la durata dei lavori. “È ancora da definire e valutare il suo ritorno in piazza della Vittoria, poiché il nuovo progetto che prevede anche nuovi arredi ridurrà lo spazio disponibile per gli ambulanti. Non ci saranno invece problemi per le sagre e gli altri eventi, in quanto verrà posizionato un palco fisso in muratura dal lato monumento” afferma Ghione.